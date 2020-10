COVID-19 : les classes accueillent dès aujourd'hui deux tiers de leur effectif

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a identifié 76 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures : 50 d’origine locale et 26 importés, portant à 25 275 le total cumulé de cas positifs.Suite à la décision du gouvernement d’abaisser le niveau d’alerte de 2 à 1, annoncée le 11 octobre, l’ensemble des écoles, des maternelles aux lycées, ont révisé leur calendrier scolaire afin d’augmenter le nombre de jours de cours en présentiel. A partir d’aujourd’hui, le plafond de fréquentation scolaire, qui était fixé à un tiers, est ainsi relevé à deux tiers, conformément à l'assouplissement des règles de distanciation sociale à l'échelle nationale. Le taux de fréquentation peut cependant varier selon les villes et les établissements.Dans les écoles situées dans la région métropolitaine, où le risque de contamination au COVID-19 est relativement élevé, les classes ne peuvent pas accepter au-delà des deux tiers des élèves inscrits.Cette décision a été prise par le ministère de l’Education dans un contexte où le prolongement de l’école à distance diminue la qualité de l’éducation chez les élèves et pèse de plus en plus sur les parents.