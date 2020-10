COVID-19 : baisse de la confiance des consommateurs en Corée du Sud

Suite à la deuxième vague de la propagation du COVID-19, l'indice de confiance des consommateurs sud-coréen a reculé pour s'établir à 97,03 points le mois dernier, soit 0,33 point de moins qu’en août. C'est ce qu'a fait savoir, aujourd'hui, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).Il s'agit de l'un des plus mauvais chiffres parmi ses 28 nations membres. Le pays du Matin clair se classe ainsi à la 26e position, devant la Lettonie (96,43) et l'Espagne (96,65).À noter que la baisse de 0,33 point est la plus importante, à l’exception de la Grèce qui perd 0,36 point. Entre août et septembre, seuls huit pays de l'OCDE ont connu un recul de cet indice.Pour rappel, s’il se situe en-dessous de 100, les consommateurs préfèrent davantage réduire leur dépense pour mieux augmenter leur épargne.