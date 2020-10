Bureau de liaison intercoréen : Séoul réduit considérablement le budget et le personnel

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Réunification a considérablement revu à la baisse le budget et le personnel dédié au bureau de liaison intercoréen à Gaeseong, situé en territoire nord-coréen, qui a été détruit en juin dernier par le régime de Kim Jong-un.Le montant du budget annuel qui lui est consacré passera ainsi, entre 2020 et 2021, de 6,4 milliards de wons, soit 4,8 millions d’euros, à 310 millions de wons, un peu plus de 230 000 euros. Le nombre d’employés sud-coréens qui était de 29, n'est que de 15 actuellement. Séoul a décidé de maintenir un minimum de personnel afin d’assurer simplement le contact avec l’autre côté du 38e parallèle.Après la destruction de ce bureau de liaison, la Corée du Nord a interrompu toutes les chaînes de communication avec la Corée du Sud. Même si cette dernière a demandé à plusieurs reprises de rétablir les lignes lors des événements importants, comme les inondations, la crise liée au COVID-19 et le meurtre d'un fonctionnaire sud-coréen tué par balles par des soldats nord-coréens, Pyongyang est toujours resté sans réponse.D’après le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force de l’opposition conservatrice, les autorités doivent prioritairement demander au Nord d’indemniser les dégâts dus à l’explosion du bureau construit par l’argent public sud-coréen.