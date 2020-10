Panmunjom : reprise des visites en novembre

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Réunification a annoncé, aujourd'hui, la reprise, à partir du 6 novembre prochain, de la visite de Panmunjom, situé à cheval sur la frontière intercoréenne. Cela faisait un an que cette excursion était suspendue à cause de la propagation de la fièvre porcine africaine.Selon le ministère, la décision a été prise car aucun cas d'épizootie n'a été détecté aux alentours du village de la trêve, où la sécurité est par ailleurs assurée.Le processus de demande de visite de ce lieu symbolique sera également simplifié. Le guichet sera désormais uniquement assuré par un centre chargé des visites placé sous le ministère de la Réunification et les demandes devront être déposées non plus 60 jours, mais au moins deux semaines avant la date souhaitée. L'âge limite a été baissé de deux ans pour que toute personne âgée de plus de huit ans puisse visiter le site.Point important : alors que seules les visites en groupe de 30 et 40 individus étaient autorisées par le passé, les visites individuelles ou familiales seront permises. Le 4 novembre, une visite de 80 personnes sera organisée à titre d’essai.Le ministère a souligné que la reprise de ces tours ne relevait d'aucune consultation intercoréenne, avant d'ajouter que Panmunjom était entretenu par du personnel non armé des deux Corées.