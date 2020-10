Lime-Optimus : le milieu politique secoué par le scandale de fraude financière

Photo : YONHAP News

Prenant de plus en plus d’ampleur, le scandale de fraude financière de deux fonds privés, Lime et Optimus, secoue le milieu politique. Suite à la révélation depuis sa prison de Kim Bon-hyun, un des personnages clés de l'affaire Lime, le ministère de la Justice est en conflit frontal avec le Parquet.Rappelons que cet ancien PDG de Star Mobility a dénoncé l’implication de plusieurs procureurs et d’hommes politiques de l’opposition, à travers une lettre publiée vendredi dernier. De quoi provoquer une escalade des affrontements entre politiciens de tout bord.Le Minjoo, le parti présidentiel, reproche ainsi au Parquet d’avoir mené une enquête biaisée dès le début, alors que les formations conservatrices remettent en question l’intervention du ministère de la Justice dans l’investigation.Les solutions proposées varient donc selon les partis. La formation au pouvoir demande au ministère public d’effectuer une investigation de manière plus stricte, en proposant même de faire de l’affaire révélée par Kim le premier sujet de l’enquête menée par l’agence chargée d’enquêter sur la corruption de hauts fonctionnaires. De leur côté, les partis d’opposition exigent la création d'une équipe indépendante.