Premières retrouvailles en ligne d’une famille séparée depuis 44 ans

Photo : YONHAP News

Une Américaine d'origine sud-coréenne a retrouvé, le 15 octobre dernier, sa mère, son frère et sa sœur jumelle, en visioconférence. La Police sud-coréenne a fait savoir que Yoon Sang-ae, âgée de 47 ans et qui habite aux Etats-Unis, avait ainsi pu retrouver sa famille, après 44 ans de séparation.En juin 1976, la petite Yoon, alors âgée de 3 ans, est portée disparue au marché de Namdaemun, le marché traditionnel le plus peuplé du pays, situé en plein cœur de Séoul. Six mois plus tard, elle a été adoptée par une famille américaine. Depuis, elle croyait que ses parents biologiques l'avaient abandonnée.En 2016, Yoon s'est rendue au pays du Matin clair et a enregistré ses données génétiques auprès des autorités. Pour retrouver sa fille disparue, la mère sud-coréenne a fait de même l'année suivante. Des analyses expertes démontrent une parenté possible, mais il faut la vérifier par un test sur place, qui a pas été facilement réalisable en raison du COVID-19.Or, depuis le début de cette année, le prélèvement d’ADN peut s'effectuer dans les ambassades sud-coréennes à l'étranger. Et c’est grâce à ce système que la famille de Yoon a pu enfin se retrouver.