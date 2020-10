Photo : YONHAP News

La Corée du Sud peut profiter d’un excellent début de semaine. À l’exception du centre-ouest, plongé sous une épaisse couverture nuageuse, le reste du pays peut profiter d’un temps resplendissant.Le mercure se maintient à un niveau plus convenable pour la saison. Les maximales atteignent 22°C à Séoul, à Busan, à Daejeon et sur l’île de Jeju, et 23°C à Daegu.La journée sera encore plus exceptionnelle demain avec pas un nuage attendu dans le ciel, d’après les prévisions de Météo-Corée. Le thermomètre grimpera jusqu’à 23°C un peu partout.