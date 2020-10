Photo : YONHAP News

L’indice de référence de la Bourse de Séoul se porte plutôt bien, malgré une fin de journée ralentie. Le Kospi gagne 0,22 %, soit 5,21 points, et termine à 2 346,74 points. Par contre, le Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, recule de 1,39 %, soit 11,59 points, et finit à 822,25 points.Du côté des devises, le won sud-coréen se porte bien. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 337,58 wons (-4,71 wons) et le dollar américain 1 142 wons (-5,40 wons).