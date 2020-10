Affaire Lime : Choo Mi-ae ordonne au procureur général de se retirer de l’enquête

Photo : KBS News

Nouvel épisode du scandale des fraudes financières montées par le fonds spéculatif Lime.Après une bataille ouverte avec le procureur général Yoon Seok-youl, la ministre de la Justice Choo Mi-ae a finalement exercé son autorité. Hier, elle lui a demandé de ne plus diriger les enquêtes en cours sur le lobbying présumé qu’aurait fait Kim Bong-hyun.Ce suspect clé dans l'affaire avait révélé avoir corrompu aussi des hommes politiques de l’opposition et des procureurs pour tenter d’étouffer l'escroquerie. Mais pour la garde des sceaux, le ministère public n’avait pas mené d’investigations correctes et suffisantes à leur encontre, sous l’influence de son patron qu’elle soupçonne de prendre parti pour le camp conservateur.Dans le même temps, la ministre a demandé à Yoon d’arrêter également de diriger les enquêtes sur différentes allégations de fraude impliquant sa famille, et plus particulièrement son épouse et sa belle-mère.Le Parquet général a aussitôt annoncé prendre acte des mesures prises par le ministère de la Justice sous la tutelle duquel il est placé.