Moon Jae-in : le temps est venu de relancer l'économie plombée par le COVID-19

Photo : YONHAP News

Le président de la République a annoncé, hier, dans une réunion hebdomadaire avec son équipe de la Maison bleue, qu’il était grand temps de redresser l’économie et que le gouvernement devait redoubler d’efforts pour y parvenir.Selon Moon Jae-in, la reprise économique constitue une condition indispensable pour régler le problème du chômage. Il estime ainsi que le moment est venu de faire face aux conséquences du rebond en août dernier du COVID-19, qui a entravé la relance de la demande intérieure en plombant le marché du travail.Le locataire de la Cheongwadae a ordonné le lancement de divers projets visant à doper la consommation, comme la distribution de bons de réduction, et à porter une attention toute particulière aux secteurs les plus touchés par la pandémie, comme l’art, la culture et le tourisme.En ce qui concerne le soutien aux emplois, le chef de l’État a incité son administration à achever rapidement les mesures de soutien : le versement de l’aide d’urgence pour les personnes en situation professionnelle précaire, la création de 300 000 postes dans le secteur public d’ici la fin de l’année et le projet de recrutement d’1,03 million de personnes dans les établissements publics en 2021.Moon a ajouté que les autorités publiques devraient également soutenir les investissements privés et la levée de certaines contraintes afin que le secteur privé puisse créer des emplois de qualité.