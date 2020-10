Vaccin antigrippal : des interrogations après la mort d’un adolescent

Photo : KBS News

Un jeune homme de 17 ans est mort à Incheon, deux jours après avoir été vacciné contre la grippe saisonnière.A en croire la patronne de l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), Jeong Eun-kyeong, l'adolescent a été déclaré décédé vendredi. Il s’était fait administrer le vaccin antigrippal mercredi, dans le cadre du progamme national de vaccination gratuite.On ne sait pas encore s’il existe un lien entre sa mort et la vaccination. Une enquête est en cours pour en déterminer la cause. Ce que l’on sait pour le moment, c’est qu’aucune anomalie particulière n’a été observée peu avant et après l’inoculation. Les autorités sanitaires expliquent par conséquent qu’il est encore difficile de conclure que la vaccination est à l’origine de sa disparition.Des réactions rares post-vaccinales peuvent survenir. Il s’agit de ce qu’on appelle l’anaphylaxie et le syndrome de Guillain-Barré, qui provoquent respectivement une hypersensibilité généralisée aussitôt après l’injection et une paralysie progressive du corps. La mort du jeune homme est donc considérée comme étant différente de ces deux symptômes, puisqu’il a perdu la vie deux jours après la vaccination.Cette année, un total de 353 cas évocateurs d'anomalies liées à la vaccination antigrippale ont été déclarés. La plupart d’entre eux concernent des réactions bénignes et de courte durée.