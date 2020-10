Yasukuni : Abe visite à nouveau le sanctuaire controversé

Photo : KBS News

L’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe s’est rendu lundi matin à Yasukuni, symbole du militarisme nippon qui honore les âmes des criminels de guerre. Il s’agit de sa deuxième visite en seulement un mois.Alors que Séoul et Pékin se sont révoltés contre l’offrande envoyée par son successeur, Yoshihide Suga, deux jours avant son déplacement, Abe a donc lui aussi effectué une visite officielle.Par ailleurs, un groupe suprapartisan, composé de près de 230 députés japonais, n’a pas manqué ce rituel en rendant hommage à leurs ancêtres. Sur fond de crise du COVID-19, seul le président s’est rendu au sanctuaire, mais il a regretté que le chef du gouvernement se soit contenté d’offrir une simple offrande.Tokyo a annoncé à ce propos qu’il s’agissait d’une question de liberté de religion des individus et que le gouvernement n’avait aucun droit de s’interposer. Les deux actuel et ancien dirigeants de l’archipel cherchent ainsi à renforcer leur base de partisans nationalistes, faisant fi des réactions étrangères.