Les services secrets russes ont mené une cyberattaque contre les JO de PyeongChang

Photo : YONHAP News

Le Service de renseignement russe aurait organisé une cyberattaque afin de saboter les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Pyeongchang qui se sont déroulés en 2018.C’est ce qu’a rapporté l’agence de presse britannique Reuters, en citant un communiqué publié hier, par le secrétaire d'État des Affaires étrangères et du Commonwealth, Dominic Raab.Selon ce document, l’unité 74455 du GRU, le renseignement militaire russe, a désactivé des millions d’ordinateurs, paralysé les accès à Internet, et perturbé la diffusion d’émissions, tout en tentant de se dissimuler derrière des profils de hackers chinois ou nord-coréens.Le chef de la diplomatie britannique a ajouté que la Russie avait lancé une nouvelle attaque en ciblant les JO d’été de Tokyo en attaquant le comité d’organisation et des sponsors, et que les pirates avaient préparé de faux sites web et comptes des principaux responsables. Il n’a cependant pas apporté de détails précis ni expliqué si cette tentative avait été réussie.Londres a dénoncé fermement les agissements illicites et imprudents du GRU sur les derniers JO d’hiver.