Météo : beau mais pollué

Le ciel bleu est une nouvelle fois au rendez-vous, mais l’ensoleillement est gâché par une forte pollution sur toute la côte ouest du pays, avec des indices de qualité de l’air (IQA) dépassant 180 dans certaines régions. Un IQA entre 151 et 200 est considéré comme un risque accru d’effets indésirables et d’aggravation de problèmes cardiaques et pulmonaires pour l’ensemble de la population.Le thermomètre ne varie pas beaucoup puisque les maximales sont toujours à 22°C à Séoul, à Busan, et sur l’île de Jeju, et à 23°C à Daegu et Daejeon.Mercredi, la journée sera perturbée par des nuages qui viendront couvrir tout le territoire. Des précipitations sont même attendues sur les extrémités sud-ouest, sud-est et nord-ouest. Le mercure descendra sous les 20°C pour la majeure partie du pays.