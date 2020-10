Washington s’apprête à retirer le Soudan de sa liste des soutiens au terrorisme

Photo : YONHAP News

La fameuse liste américaine des pays soutenant le terrorisme fait état de quatre pays : la Corée du Nord, l’Iran, la Syrie et le Soudan. Or, Donald Trump a annoncé qu’il comptait retirer ce dernier.Sur son compte Twitter, le président américain a écrit que le nouveau gouvernement soudanais avait accepté de payer 335 millions de dollars aux victimes américaines du terrorisme et à leurs familles et, qu’une fois versé cet argent, il retirerait le pays de cette liste noire, où il est placé depuis 1993.Selon l’agence AP, Khartoum s’était engagé à indemniser les familles des victimes des attentats perpétrés en 1998 par l'organisation djihadiste Al-Qaïda contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, qui avaient fait plus de 200 morts. Le Soudan abritait alors le chef du groupe, Oussama Ben Laden.Après la suppression du nom du pays d’Afrique du Nord, seulement trois pays resteront ainsi inscrits sur la liste. A ce propos, la Corée du Nord a récemment exprimé son mécontentement. Selon la KCNA, l’agence de presse du pays communiste, son représentant auprès de Nations unies a tenu le 6 octobre des propos visant les Etats-Unis devant la Sixième commission de l’assemblée générale, qui traite des questions juridiques.