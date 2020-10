COVID-19 : la situation reste stable

Photo : YONHAP News

Un total de 58 cas supplémentaires de COVID-19 ont été identifiés ces 24 dernières heures : 41 d’origine locale et 17 importés. Séoul et sa région comptent 88 % des nouvelles infections domestiques.Les autorités sanitaires considèrent maintenant que la situation est stable. Elles préviennent cependant qu’il n’est pas encore temps de baisser la garde, puisque de petits foyers de cas groupés sont toujours détectés. Il est par conséquent conseillé aux établissements jugés à haut risque de contagion de faire un état des lieux de l’application des règles sanitaires.De son côté, la cellule interministérielle de crise a planché sur les mesures concrètes à mettre en place dans la perspective des déplacements massifs des promeneurs automnaux. Il s’agirait de renforcer les contrôles sur l’établissement de leurs listes et de les dissuader d’organiser des repas en groupe.