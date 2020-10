Séoul lève ses quotas d’exportation de masques

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé de ne plus encadrer le plafond de la quantité de masques pouvant être exportée. Une décision qui entrera en vigueur ce vendredi. Actuellement, leurs fabricants peuvent vendre à l’étranger jusqu’à un maximum de 50 % de leur production mensuelle moyenne.L’exécutif a pris une telle décision pour d’une part diminuer les stocks de cet objet considéré comme une meilleure protection qu’un vaccin contre le coronavirus, et d’autre part aider les producteurs à explorer de nouveaux débouchés hors des frontières.Conformément à cette nouvelle mesure, les fabricants pourront expédier sans contrainte leurs produits. Les distributeurs, de leur côté, n’auront plus besoin d’obtenir d’approbation des autorités concernées avant d’en écouler plus de 200 000, ni de leur signaler après les ventes de plus de 3 000 unités, tous deux sur le marché domestique.