Stephen Biegun juge prématuré d’élargir le Quad

Photo : YONHAP News

Le sous-secrétaire d’Etat américain a affirmé qu’il était encore trop tôt pour parler de l’élargissement du Quad, une structure que son pays a lancée afin de faire face à l’influence croissante de la Chine dans la région Indo-Pacifique. Pour le moment, le Japon, l’Australie et l’Inde en font partie.Stephen Biegun a tenu ces propos alors qu’il était interrogé, lors d’une téléconférence tenue hier, sur la question de savoir si les Etats-Unis avaient déjà demandé à leur allié sud-coréen de rejoindre, lui aussi, ce groupement.Pourtant, le numéro deux de la diplomatie américaine a ajouté que Washington était prêt à une coopération à long terme avec n’importe quel pays de la région. Il est donc sous-entendu que le front anti-Pékin pourrait être élargi à un « Quad plus », avec la Corée du Sud, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande. Une possibilité déjà évoquée par lui-même et le secrétaire d’Etat Mike Pompeo.Le pays du Matin clair se montre encore prudent quant à sa participation, en considération de ses relations avec l’empire du Milieu.Au-delà du dialogue quadrilatéral, l’administration Trump tente aussi de rallier les pays partenaires à ses autres projets contre la Chine, comme le « Clean Network » et le « Réseau de prospérité économique (EPN) ».