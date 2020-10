Présidence de l’OMC : poursuite des efforts pour obtenir des soutiens à Yoo Myung-hee

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud déploie tous ses efforts pour s’assurer de nouveaux soutiens à la candidature de sa ministre déléguée au Commerce extérieur, Yoo Myung-hee, à la tête de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC).Le président Moon Jae-in s’est entretenu hier par téléphone avec les dirigeants luxembourgeois, italien et égyptien. Sa ministre des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, a fait de même, en visioconférence, avec ses homologues de trois autres pays : le Danemark, la Pologne et l’Autriche.Les chefs de la diplomatie de ces trois Etats d’Europe ont alors apprécié les solides compétences de la prétendante sud-coréenne. Kang a profité de ses conversations pour échanger sur les moyens d’élargir les relations entre leurs pays.Pour rappel, Yoo et sa rivale nigériane Ngozi Okonjo-Iweala sont les deux dernières candidates en lice choisies pour l’ultime tour de sélection. Le nom de la future patronne de l’OMC sera dévoilé le 7 novembre.