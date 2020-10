La centrale nucléaire de Fukushima toujours hautement radioactive

Photo : YONHAP News

Le Japon a récemment dévoilé des images de l’intérieur de la centrale nucléaire de Fukushima, neuf ans après son accident. Dans la vidéo, les employés de la Commission japonaise de réglementation de l'énergie nucléaire (NRA) entrent dans l’unité 3 où des murs et des plafonds se sont effondrés et des canalisations et des installations cassées sont entassées en désordre.Alors que l’explosion d’hydrogène s’est produite au quatrième étage, rien qu’au sol du troisième, le dosimètre a affiché 104 millisieverts (mSv) par heure. Si on le converti sur un an, cette dose est 900 000 fois supérieure à celle autorisée pour des êtres humains. Même les appareils numériques ont été désactivés.L’exploration a été faite également dans l’unité 2, pour la première fois depuis la catastrophe. Comme celle-ci n’a pas explosé, l’état de l’immeuble est mieux conservé, mais les matières radioactives sont restées enfermées. Cette recherche avait pour but de prélever des échantillons pour appréhender le niveau de pollution.Tokyo prévoit de démanteler les réacteurs nucléaires d’ici 2051. Et s’il faut mettre au point des équipements nécessaires, il est impossible de construire des réservoirs de stockage pour eaux contaminées. L’archipel décidera ainsi, mardi prochain, le rejet ou non de celles-ci dans l’océan.