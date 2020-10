Les pirates russes ont préparé leur attaque avant les JO de Pyeongchang

Photo : YONHAP News

Les hackers du Service de renseignement russe (GRU) responsables de la cyberattaque contre les Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang en 2018 ont préparé leur plan deux mois avant l’ouverture. Ils ont amorcé les préparatifs en novembre 2017, juste avant que le Comité international olympique (CIO) n'impose des sanctions à la Russie suite au dopage de plusieurs sportifs, et ont lancé leur action un mois plus tard.Cette information provient de l’acte d’accusation dévoilé hier, heure locale par le département américain de la Justice. Les Etats-Unis poursuivent ainsi six Russes impliqués.Selon le document, les pirates russes ont envoyé des e-mails contenant un logiciel malveillant à des centaines d’organismes, y compris le CIO et des autorités des jeux, en usurpant l’identité du comité lui-même. En décembre 2017, ils ont transféré 28 courriers électroniques intitulés « Proposition de coopération supplémentaire » à 220 adresses, dont 78 en coréen à destination de cinq entreprises sponsors.Et ce n’est pas tout. Les agents du GRU ont recherché la faiblesse du site web du Comité olympique sud-coréen et de Kepco, la compagnie nationale d'électricité, entre autres. Ils ont aussi dommagé les réseaux informatiques d’une société de TIC qui offrait son service pour l’événement sportif mondial. Qui plus est, ils ont conçu une application mobile qui active des logiciels nuisibles. Leur tentative de hacking s’est poursuivi jusqu’au jour J.