Les exportations en baisse sur les 20 premiers jours d’octobre

Les exportations sont retombées dans le rouge en octobre, tout du moins pendant les 20 premiers jours.D’après l’administration des douanes, entre le 1er et le 20 octobre, le montant des expéditions de produits « made in Korea » vers l’étranger a reculé de 5,8 % par rapport à la même période un an plus tôt pour atteindre 25,2 milliards de dollars.En revanche, la somme des exportations journalières a progressé de 5,9 %. La raison est qu’il y a eu moins de jours ouvrés : 12 cette année contre 13,5 en 2019.Les ventes de voitures de tourisme, d’appareils de télécommunication et de produits pétroliers ont régressé, tandis que celles de semi-conducteurs, de machines de précision et de périphériques d’ordinateurs ont grimpé.La Chine, les Etats-Unis et le Japon ont réduit leurs importations en provenance du pays du Matin clair. A contrario, le Vietnam, l’Union européenne et le Canada ont multiplié leurs achats de produits sud-coréens.