Washington met la pression sur les firmes sud-coréennes partenaires de Huawei

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a décidé d’augmenter ses pressions sur les entreprises sud-coréennes utilisant les équipements de Huawei.La Voix de l'Amérique (VOA), un service international de radiodiffusion multimédia du gouvernement américain, a demandé, hier heure locale, si Washington exprimait certaines préoccupations concernant l’opérateur de téléphonie mobile LG Uplus, partenaire sud-coréen du géant chinois. En réponse, un responsable du bureau du porte-parole a affirmé que les firmes prenaient leur propre décision. Et d’ajouter que les autorités locales continueraient d’exhorter les entreprises à réfléchir sur leur collaboration avec des fournisseurs non crédibles pour la mise au point des réseaux 5G.Selon l’officiel américain, lorsqu’une société établit un partenariat avec Huawei, il est dans son propre intérêt de mesurer les risques juridiques ou ceux liés à sa réputation. Il a ensuite invité Séoul à participer à « The Clean Network », un programme consistant à bannir les acteurs chinois jugés non fiables des services en ligne accessibles aux Etats-Unis.Le pays de l’Oncle Sam avait réclamé, mercredi dernier, lors d’une réunion économique de haut rang avec la Corée du Sud, l’exclusion du mastodonte chinois. En retour, les responsables sud-coréens avaient insisté sur le fait que c’était l’affaire de chaque entreprise.