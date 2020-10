L'emploi des jeunes est le plus durement frappé par le COVID-19

Photo : YONHAP News

La crise sanitaire provoquée par le nouveau coronavirus atteint d’abord les jeunes sud-Coréens, puisque c’est le marché de l’emploi qui est le premier plombé au fil de la progression du COVID-19.Selon les données publiées par l’agence de presse Yonhap, le nombre d’employés chez les 15 à 39 ans a chuté en avril dernier de 417 000. Les quadragénaires et les quinquagénaires ont enregistré une baisse moins importante, de l’ordre de 333 000. Les personnes âgées de plus de 59 ans, quant à elles, ont vu le nombre de nouveaux travailleurs croître de 274 000.Même constat au mois de septembre, où on a compté 502 000 salariés de moins chez les jeunes âgés de 15 à 39 ans. Un niveau supérieur aux autres catégories d’âge.Selon un responsable de l’Institut national des statistiques (Kostat), ce phénomène est dû au fait que les jeunes générations représentent une part colossale dans l’hôtellerie, la restauration et l’éducation, les secteurs les plus vénérables face à la pandémie.