COVID-19 : appel à une vigilance accrue dans les établissements scolaires

Photo : YONHAP News

91 nouveaux cas de COVID-19 ont été répertoriés dans le pays en l’espace de 24 heures. 57 d’entre eux sont d’origine locale et 34 importés de l’étranger. Avec 40 contaminations domestiques supplémentaires, Séoul et sa région en comptent toujours la grande majorité.Parmi les infections importées, 22 ont été détectées dans les points de contrôle aux aéroports ou aux ports et 12 lors de confinement dans le pays.Des cas groupés et sporadiques sont toujours identifiés ici et là, de quoi inquiéter les autorités sanitaires. En effet, celles-ci ont exhorté les rectorats d’académie, les collectivités locales et les parents d’élèves à joindre leurs efforts pour se prémunir contre la pandémie. À noter que depuis lundi, les écoles ont recommencé à accueillir plus d’élèves suite à l’assouplissement des mesures de distanciation sociale.Dans ce contexte, un professeur d’institut privé dans l’arrondissement de Gangnam à Séoul a été diagnostiqué positif. Des tests de dépistage sur 20 000 contacts possibles ont aussitôt été effectués.