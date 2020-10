Coup d’envoi du Festival international du film de Busan

Photo : YONHAP News

La 25e édition du Festival international du film de Busan (Biff) a été inaugurée ce matin. A cette occasion, 192 films issus de 68 pays seront projetés durant dix jours, jusqu’au 30 octobre prochain.Cette année cependant, pas de cérémonie d’ouverture ni de fermeture, à cause du COVID-19. L’événement du tapis rouge, fleuron du Biff, a également été annulé.Pour le film d’inauguration, « Septet: The Story of Hong Kong » sera diffusé ce soir à 20h dans le théâtre en plein air du Centre du cinéma de Busan. La fin du festival sera marquée par le film japonais d’animation « Josée, le tigre et le poisson ». Pour cette édition, le festival propose plusieurs œuvres sélectionnées ou primées par des festivals cinématographiques renommés, comme celui de Cannes, de Berlin et de Venise.Les films invités seront proposés une fois chacun, dans six salles de cinéma. Les lieux de projection pourront accueillir seulement 25 % des spectateurs, pour respecter les protocols sanitaires. Les cérémonies de remise de prix, comme les Asia Film Awards et les Asia Contents Awards, ainsi que les autres événements d’affaires, se dérouleront en ligne.