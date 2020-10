Journée de la Police : Moon Jae-in souligne l’importance de l’innovation

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est la journée nationale de la Police. Une cérémonie officielle a eu lieu dans l’un de ses instituts, situé à Asan dans la province de Chungcheong du Sud.Le président de la République y était présent et a pris la parole. Dans son discours, Moon Jae-in a souligné que les forces de l'ordre devaient désormais innover davantage, non seulement pour mener ses propres enquêtes avec plus de responsabilité et de transparence, mais aussi pour regagner la confiance de la population. Ainsi, il a tenu à évoquer le fait que la Police disposait désormais de plus de pouvoir dans différentes investigations, depuis que le Parquet lui transfère une partie du sien.Le chef de l’Etat a par ailleurs salué les réformes menées par la Police, qui selon lui, a achevé un total de 330 projets en ce sens et institutionnalisé des enquêtes respectueuses des droits de l’Homme.Moon est aussi revenu sur le lancement prochain du nouveau Centre national des enquêtes au sein de la police. Pour le dirigeant, pour s’y préparer, il faudra distinguer la police administrative de la police judiciaire, qui devra, elle, faire preuve de neutralité politique. Sans oublier la responsabilité en matière de sécurité nationale. L’institution l’assumera dès que le NIS, le service national du renseignement, lui aura confié son droit d’investiguer sur les affaires d’espionnage pour le compte de la Corée du Nord.