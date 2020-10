Météo : voile nuageux

Photo : YONHAP News

Un voile de nuages recouvre la totalité du pays. Pas une éclaircie n’est attendue dans la journée et il n’est pas impossible que des précipitations aient lieu ici et là en fin d’après-midi jusque dans la nuit.Le niveau de pollution sera également mauvais avec des sables jaunes attendus en début de soirée dans le nord-ouest. Demain, l'indice de qualité de l'air (IQA) ne sera guère mieux, avec un indice « mauvais » sur une grosse moitié nord et « moyen » sur le reste du pays.Le mercure chute de quelques degrés. Les températures n’atteignent que 18°C à Séoul et Daejeon, 20°C à Daegu, 21°C à Busan, et enfin 22°C sur l’île de Jeju.Demain matin, des gouttes tomberont dans le nord-ouest, à Jeju et dans le sud-est, mais le soleil reviendra dans l’après-midi sur tout le territoire. Le thermomètre grimpera très légèrement.