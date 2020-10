Photo : YONHAP News

Yeouido, la place financière de Séoul, est tout sourire. Le Kospi et le Kosdaq closent la journée tous deux en hausse. Le premier, indice de référence de la Bourse, gagne 0,53 %, soit 12,45 points, et termine à 2 370,86 points. Le second, qui regroupe les valeurs technologiques, prend 0,73 %, soit 6,02 points, et finit à 830,67 points.Du côté des devises, le won sud-coréen perd une nouvelle fois de sa valeur face à la monnaie européenne et en gagne face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 342,60 wons (+0,84 won) et le dollar américain 1 131,90 wons (-7,50 wons).