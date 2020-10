Vaccin antigrippal : le bilan s’alourdit avec 20 morts après inoculations

Photo : YONHAP News

La liste s’allonge et les craintes montent. Depuis vendredi dernier, pas moins de 20 personnes sont mortes après avoir été vaccinées contre la grippe.Les autorités sanitaires se veulent cependant rassurantes. Après avoir effectué des enquêtes épidémiologiques sur six de ces victimes, elles ont annoncé qu’aucun lien direct n’avait été confirmé entre les décès et les vaccins. Et d’ajouter ne pas y avoir trouvé de substances toxiques, ni de choc anaphylactique, une réaction allergique exacerbée.Pas de raison donc de suspendre la vaccination hivernale, d’autant plus que cette année, elle est considérée comme étant indispensable pour prévenir les risques d’une « twindemic », à savoir une « co-épidémie » de COVID-19 et de grippe saisonnière.Toujours selon les autorités, un total de 25 décès liés à la vaccination contre cette infection virale ont été déclarés depuis 2009. Mais seulement un cas a été reconnu, en 2010, comme une indemnisation.