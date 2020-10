Présidence de l’OMC : Moon Jae-in sollicite les soutiens du Danemark et de l’Inde

Photo : YONHAP News

Le président de la République enchaîne les entretiens téléphoniques avec les dirigeants étrangers afin de solliciter leur soutien pour l’élection de sa ministre déléguée au Commerce extérieur Yoo Myung-hee à la tête de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Dans la dernière ligne droite, elle est en lice avec sa rivale nigériane Ngozi Okonjo-Iweala.Hier, Moon Jae-in a téléphoné aux Premiers ministres du Danemark et de l’Inde. Au cours de ses conversations séparées, il a souligné qu’il faudrait choisir une candidate en priorisant ses qualités, sa sincérité à l’égard du multilatéralisme et son influence politique plutôt que sa nationalité. A ce propos, la prétendante sud-coréenne a le bon profil, selon le chef de l’Etat, pour prendre les rênes de l’organisation. Les leaders danois et indien l’ont félicitée pour avoir atteint l’ultime tour de sélection et lui ont souhaité bonne chance.L’hôte de la Cheongwadae a profité de son entretien avec Mette Frederiksen pour demander la coopération de Copenhague pour l'organisation du deuxième sommet du « Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) », qui aura lieu en Corée du Sud l’année prochaine. Le pays d’Europe a accueilli la première édition en 2018.Enfin, Moon Jae-in et Narendra Modi ont, quant à eux, affiché leur convergence sur la nécessité d’élargir davantage leur coopération, non seulement pour combattre la pandémie de COVID-19, mais aussi après la fin de l'épidémie. Les deux pays maintiennent des relations de partenariat stratégique spécial.