Le ministre sud-coréen de la Défense s’entretient avec ses homologues chinois et canadiens

Photo : YONHAP News

Les ministres sud-coréen et chinois de la Défense se sont entretenus hier au téléphone.Lors de cette conversation, qui a eu lieu à la demande de l’empire du Milieu, les deux hommes ont discuté notamment de la situation dans la région, en particulier dans la péninsule, ainsi que de la coopération et des échanges militaires entre les deux pays.Suh Wook a alors exhorté Pékin à poursuivre son rôle constructif pour la paix et la sécurité dans la péninsule. En retour, son homologue Wei Fenghe a souligné l’importance du maintien de la communication entre les deux armées et de la défense conjointe de la paix et de la sécurité dans la région.Dans le même temps, il a remercié Séoul pour le rapatriement, en septembre dernier, des restes de soldats chinois tués pendant la guerre de Corée. Wei a par ailleurs invité Suh à se rendre en Chine.La situation sécuritaire dans la région et la coopération en matière de défense et de lutte contre la crise sanitaire en cours se sont aussi invitées dans l’échange téléphonique, aujourd’hui, entre le ministre sud-coréen et son homologue canadien Harjit Singh Sajjan. Celui-ci a d’ailleurs félicité Suh pour sa prise de fonction le mois dernier.De son côté, le chef de la défense sud-coréenne a demandé à Ottawa d’apporter sa coopération active pour que la prochaine conférence ministérielle sur le maintien de la paix de l’Onu, prévue à Séoul en avril 2021, soit organisée avec succès. Le pays du Matin clair et le pays d’Amérique du Nord la co-présideront.