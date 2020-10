Pompeo met en parallèle la déclaration de la fin de la guerre de Corée et la dénucléarisation

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain a de nouveau fait le lien entre la déclaration officielle de la fin de la guerre de Corée et la dénucléarisation de la Corée du Nord. Mike Pompeo a tenu ces propos, hier, lors d’un point de presse, en réponse à la question de savoir s’il est possible de clore le conflit fratricide avant même que le pays communiste n’abandonne complètement son arsenal nucléaire.Le visage de la diplomatie américaine a précisé qu’« il n’y avait aucun changement dans la position de Washington à l’égard des questions liées à la dénucléarisation du royaume ermite et à un avenir meilleur pour le pays, des questions qui comprennent évidemment les documents qui remplaceront le statut actuel entre les deux Corées ».Pompeo a saisi l’occasion pour renouveler son souhait de reprendre les négociations nucléaires avec le régime de Kim Jong-un. Et dans la foulée, il a appelé celui-ci à revenir à la table du dialogue pour discuter, à terme, de la proposition du président sud-coréen Moon Jae-in, en l’occurrence la déclaration du conflit fratricide.