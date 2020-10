COVID-19 : les infections locales au-dessus de 100, une première en un mois

Photo : YONHAP News

En 24 heures, le nombre de nouvelles contaminations a repassé le seuil des 100 : 104 infections domestiques et 17 importées. C’est la première fois depuis près d’un mois que le nombre de nouveaux cas locaux est à trois chiffres.C’est notamment la conséquence de l’apparition de plusieurs foyers dans des établissements à haut risque, tels que des hébergements pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et des centres de soins journaliers pour seniors dans la région métropolitaine. En effet, 62 nouveaux patients ont été recensés dans la province de Gyeonggi et 18 à Séoul. De son côté, la province de Chungcheong du Sud a fait état de 11 nouveaux cas additionnels.Dans ce contexte, les autorités sanitaires mènent actuellement des opérations de dépistage auprès de tous les employés et usagers de ces lieux considérés comme risqués dans la métropole. En effet, la ville de Séoul a annoncé avoir découvert un patient dans un Ehpad situé dans l’arrondissement de Yeongdeungpo, après avoir testé 27 000 personnes entre lundi et mardi. Le gouvernement envisage également de renforcer les contrôles préventifs dans ces centres.