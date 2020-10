Météo : les nuages laissent place au soleil

Photo : YONHAP News

Après une matinée couverte sur l’ensemble du territoire, les nuages ont progressivement laissé leur place au soleil, surtout sur l’ouest et l’est du pays. Dans le centre et le sud, la couverture nuageuse reste cependant présente une bonne partie de la journée. L’indice de qualité de l’air (IQA) est une nouvelle fois « mauvais », voire « très mauvais pour la santé » avec pas loin de 200㎍/㎥ dans la capitale.Côté températures, il fait un peu plus chaud dans le sud que dans le nord. Le mercure atteint 18°C à Séoul, 19°C à Daejeon, et 21°C à Daegu, à Busan, et sur l’île de Jeju.Demain, le soleil s’imposera partout, à l’exception de Jeju où des nuages sont attendus. Le temps se rafraîchira considérablement avec seulement 4°C dans la région métropolitaine le matin et 13°C l’après-midi.