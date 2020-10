Entretiens entre les chefs de la diplomatie sud-coréen et américain

Photo : KBS News

La ministre des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, s’est entretenue, hier et avant-hier, au téléphone avec le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo. Deux jours d’affilée, ils ont discuté de leur collaboration dans les dossiers d’actualités bilatéraux et internationaux.A cette occasion, les deux chefs de la diplomatie se sont mis d’accord pour coopérer étroitement concernant l’élection de la ministre déléguée sud-coréenne au Commerce extérieur Yoo Myung-hee, l’une des deux dernières candidates en lice à la tête de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).Par ailleurs, Kang devrait s’envoler prochainement pour Washington, sur invitation de Pompeo, afin de poursuivre leur discussion stratégique sur divers sujets importants liés à la péninsule, à la région et au monde.Cependant, le ministère n’a pas voulu préciser si sa ministre fera son déplacement aux Etats-Unis avant ou après l’élection présidentielle américaine qui aura lieu le 3 novembre. Selon lui, les concertations sont toujours en cours pour fixer une date qui prendra en compte plusieurs facteurs.Pour rappel, Mike Pompeo devait visiter la Corée du Sud au début du mois d’octobre, mais il a dû reporter son déplacement après que le président Donald Trump ait été testé positif au COVID-19.