CJ Logistics présente une série de mesures destinées à alléger le surmenage des livreurs

Photo : YONHAP News

Alors que plus d’une dizaine de livreurs sont décédés probablement par excès de travail depuis le début de cette année, CJ Logistics a présenté, hier, ses excuses aux citoyens ainsi qu’une panoplie de dispositifs visant à y remédier.D’abord, 3 000 effectifs supplémentaires chargés de trier les colis seront déployés, dès le mois prochain, sur le terrain, alors que 1 000 employés sont actuellement affectés pour ces travaux. Ensuite, les livreurs pourront choisir leurs horaires de travail.Le numéro un sud-coréen du secteur a également décidé de réduire le volume des livraisons confié à chaque personne après consultation avec des experts pour calculer la quantité adéquate de paquets qu’un adulte en bonne santé peut traiter par jour.Enfin, la compagnie a annoncé la souscription de tous ses livreurs à une assurance accident du travail d’ici le premier semestre 2021.Les syndicats ont salué cette initiative « positive ». Mais des voix s’élèvent pour demander la création d’un dialogue réunissant le gouvernement et les partenaires sociaux afin de résoudre certains problèmes structurels, comme les livraisons nocturnes et le niveau de commission qu’ils jugent trop bas.