Korea Sale Festa 2020 : mobilisation record avec plus de 1 300 entreprises

Le Korea Sale Festa 2020 se déroulera entre le 1er et le 15 novembre prochain. Ce sera le plus important en termes de taille depuis sa création en 2016, avec la participation de 1 328 entreprises dans les 17 provinces et grandes villes du pays.C’est ce qu’a été annoncé, aujourd’hui, à l’issue d’une réunion entre le ministère de l’Industrie, du Commerce et des Energies, et le comité d’organisation de cet évènement.En effet, cette année, le nombre de fabricants des biens de consommation courante, tels que l’automobile, l’habillement, l’électroménager et les produits cosmétiques, qui y participent est deux fois plus élevé que celui de l’année dernière. Ces compagnies organiseront différentes promotions en ligne et hors-ligne, et proposeront divers cadeaux ou organiseront des loteries.Par ailleurs, les opérateurs de télécommunication augmenteront le montant de leur subvention en faveur de leurs abonnés lors de leur achat de nouveaux appareils mobiles. Ce n’est pas tout. Des opérations marketing visant les marchés étrangers sont également prévues.Le ministre Sung Yun-mo a assuré le soutien sans réserve du gouvernement à travers la distribution de coupons de consommation, le relèvement du plafond de la déduction d’impôt, la baisse de la taxe automobile ainsi que la prise en charge d’une partie des frais de promotion des distributeurs.