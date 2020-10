Demers : Pyongyang a la singularité d’utiliser le piratage pour voler de l’argent

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord se sert essentiellement de sa performance en piratage informatique pour dérober des monnaies étrangères, et ce serait un comportement atypique. C’est ce qu’a souligné John Demers, secrétaire-adjoint chargé des questions de la sécurité nationale au département de la Justice, lors d’un séminaire en visioconférence organisé hier par le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), un think tank américain.Selon Demers, quatre pays menacent la sécurité des Etats-Unis : la Russie, la Chine, l’Iran et la Corée du Nord. Et il estime que le royaume ermite est le seul pays à maîtriser le hacking pour mener des cyberattaques contre des banques ou dérober de l’argent en ligne. Les trois autres s’en servent afin d’effectuer des activités d’espionnage.Toujours d’après le secrétaire adjoint à la Justice, le régime de Kim Jong-un cherche avant tout à se procurer un maximum d’argent liquide, en témoigne la cyberattaque en 2016 qui a permis à un groupe de pirates de voler 81 millions de dollars sur des comptes de la banque centrale du Bangladesh. Il estime ainsi que le cyberespace est sujet au déploiement de forces asymétriques. Autrement dit, s’il dispose de pirates bien entraînés, même un petit pays peut en tirer un grand profit.La Corée du Nord opère des vols informatiques d’argent parce qu’elle est à court de devises solides, comme le dollar américain, à cause des sanctions internationales à son encontre, estime Demers. C’est pourquoi elle a attaqué plusieurs plateformes d’échanges de cryptomonnaies pour pouvoir ensuite acheter du matériel et des équipements nécessaires pour son programme balistique et nucléaire.L'officiel américain avance même que le régime de Kim Jong-un bénéficie d'une assistance de son allié traditionnel chinois pour ses différentes opérations cybernétiques dont le blanchiment d'argent.