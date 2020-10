COVID-19 : les contaminations en Ehpad se multiplient

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux patients du COVID-19 est à trois chiffres pour la deuxième journée consécutive, soit 155 cas supplémentaires. 138 sont des contaminations domestiques et 17 importées. La région métropolitaine continue de concentrer la plupart des malades additionnels avec 98 dans la province de Gyeonggi, 19 à Séoul et quatre à Incheon.Alors que la propagation au sein d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) se poursuit, les autorités sanitaires ont entamé depuis hier un contrôle préventif dans tous les Ehpad et les hôpitaux psychiatriques du pays. Et comme les opérations de dépistage sont toujours en cours dans ces établissements de la métropole, le nombre de nouveaux cas quotidiens pourrait encore augmenter dans les jours qui viennent.Le gouvernement manifeste ses préoccupations quant à la fête d’Halloween, qui arrive dans une semaine, car de nombreux jeunes sud-coréens aiment célébrer comme il se doit cette fête anglo-celtique. Il envisage par conséquent de préparer des mesures spécifiques à cette journée pour prévenir une deuxième propagation massive provenant des lieux de vie nocturne, comme ce fut le cas en mai dernier autour des clubs d’Itaewon.