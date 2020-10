Asean+3 : poursuite des échanges culturels malgré le COVID-19

Photo : YONHAP News

Les ministres de la Culture des pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) ainsi que de la Corée du Sud, de la Chine et du Japon se sont mis d’accord pour poursuivre leurs échanges culturels et artistiques en dépit de la crise sanitaire mondiale.Une entente affichée hier lors de la neuvième conférence des ministres de la Culture de l’Asean+3 et de la quatrième réunion des ministres de la Culture de l’Asean et de la Corée du Sud. Ces assises biennales devaient initialement se tenir à Phnom Penh, au Cambodge, mais en raison de la pandémie, elles se sont déroulées en visioconférence.A cette occasion, le ministre sud-coréen Park Yang-woo a proposé la création de l’« organisation des arts visuels » et de l’« organisation de coopération sur les patrimoines culturels », qui seront conjointement menées par la Corée du Sud et l'Asean. A cet égard, celle-ci souhaite poursuivre les discussions pour la réalisation de ces projets.Park a également présenté la « semaine de la culture asiatique » organisée par le Centre culturel d'Asie (ACC) de Gwangju entre le 17 et le 29 octobre, en plaidant pour la collaboration active de de ses interlocuteurs.