Météo : premier grand froid

Le soleil domine largement au-dessus de la majeure partie du territoire. Des nuages sont toutefois présents dans le sud-ouest jusque sur l’île de Jeju.Ce matin, il faisait un temps à ne pas mettre le nez dehors avec pas plus de 4°C dans la capitale et 1°C à Chuncheon. Dans l’après-midi, le mercure remonte, mais reste bien loin de son niveau d’hier. Les maximales sont de 13°C à Séoul, 15°C à Daejeon, 16°C à Jeju, 17°C à Daegu et enfin 18°C à Busan.Météo-Corée annonce une journée encore plus froide demain avec des températures négatives dans la région septentrionale. Le soleil présent toute la journée offrira un temps plus agréable l'après-midi avec 15°C en moyenne dans le pays. Dimanche, les nuages s’amoncèleront du nord-ouest au sud-est, et le mercure progressera légèrement.