THAAD : affrontement entre policiers et habitants suite à l’arrivée de matériel

Photo : YONHAP News

Dernier rebondissement concernant le bouclier antimissile américain (THAAD) installé à Seongju, dans la province de Gyeongsang du Nord. Une échauffourée a eu lieu, une nouvelle fois, entre quelque 70 riverains et 800 policiers à l’entrée de la base de GI’s chargée de gérer ce système de défense.Le ministère sud-coréen de la Défense a fait acheminer, hier après-midi, des équipements et des matériels par voie terrestre. Ils sont destinés à améliorer les conditions de vie des soldats séjournant dans la caserne.Cependant, les habitants ont barré la route en affirmant qu’il s’agissait d’équipements visant à renforcer la capacité des missiles déployés sur place. La police a dû recourir à la force pour dissoudre le groupe de militants, après les avoir invités à plusieurs reprises à se mettre sur le bas-côté pour faire place au convoi. Certains manifestants ont été blessés et transportés à l’hôpital.Pour rappel, une batterie composée de six pas de tir est actuellement déployée provisoirement sur ce site. Depuis avril 2017, date à laquelle l’opération du déploiement a débuté, les habitants du district ne cessent de réclamer son retrait immédiat.