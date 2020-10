Samsung : Lee Kun-hee décède à l’âge de 78 ans

Photo : YONHAP News

Le président du groupe Samsung, Lee Kun-hee, est décédé aujourd’hui dans un grand hôpital à Séoul. Il avait 78 ans.Né en 1942 à Daegu, c’est à partir de 1987 que Lee a commencé à diriger le groupe fondé par son père, Lee Byung-cheol, avant de s’effondrer au printemps 2014 suite à une crise cardiaque à son domicile à Itaewon. Il était hospitalisé depuis lors. Il laisse dans le deuil son épouse Hong Ra-hee, son fils Lee Jae-yong, vice-président de Samsung Electronics, et ses deux filles Lee Bu-jin et Lee Seo-yeon.Le premier conglomérat sud-coréen a publié un communiqué précisant que le chairman Lee était un véritable visionnaire, qui a transformé Samsung en un innovateur et une puissance industrielle de premier plan mondial à partir d'une entreprise locale.Selon les vœux du défunt et de sa famille, les funérailles se dérouleront dans l’intimité familiale.