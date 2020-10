Décès de Lee Kun-hee : condoléances des milieux politique et économique

Photo : KBS News

Le milieu politique n'a pas tardé à présenter ses condoléances suite à l'annonce du décès de Lee Kun-hee, président du premier groupe sud-coréen, Samsung.Le Minjoo, le parti présidentiel, a déploré la disparition du leader du plus grand conglomérat du pays, qui a posé la pierre angulaire de la croissance économique de la Corée du Sud. Et d'ajouter que son héritage négatif ne devrait plus être succédé, comme les transactions internes du groupe, la collusion entre le pouvoir et les chaebols, et le rejet des activités syndicales.De son côté, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP) a loué les exploits du dirigeant, notamment dans les secteurs des semi-conducteurs et des smartphones. Sa vision innovatrice est, selon la première formation d'opposition, devenue un modèle à suivre pour toutes les entreprises du pays.Le président de la République s’est lui aussi exprimé via un message évoquant le dévouement du défunt dans le développement de l'industrie des semi-conducteurs du pays. Moon Jae-in a également salué son leadership, qui, selon lui, soutiendra toujours ses concitoyens en ces temps de crise sanitaire.Les associations économiques sud-coréennes ont fait part de leur tristesse après avoir appris la disparition de cette grande étoile du monde des affaires. La Fédération des employeurs de Corée (KEF) les a rejoint, en soulignant que Lee Kun-hee avait transformé un fabricant de téléviseur local en un leader mondial des technologies de l'information et de la communication.Quant aux syndicats et ONG, ils ont annoncé que la contribution de Lee ne devrait pas ombrer ses erreurs. La Confédération coréenne des syndicats (KCTU) a ainsi souligné que la mort du patron ne pouvait changer toutes les pratiques malsaines du groupe et que Samsung se devait de procéder à une transformation complète pour devenir un vrai leader mondial, aussi bien économiquement que socialement.