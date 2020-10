Grippe aviaire : premier cas détecté en 32 mois

Photo : YONHAP News

Un premier cas de grippe aviaire a été confirmé sur des excréments d’oiseaux sauvages prélevés près de la rivière Bonggang, à Cheonan, dans la province de Chungcheong du Sud. Il s'agit du virus hautement pathogène H5N8. C'est une première depuis le mois de février 2018.Cette identification est d'autant plus inquiétante que la région en question compte quelque 180 fermes d'élevage de volailles qui abritent 2 740 000 poules et canards.Par mesure de précaution, une interdiction de déplacement a été décrétée dans un rayon de 10 km autour du foyer du virus. Le contrôle des œufs est renforcé lors de leur mise sur le marché et le transport des excréments suspendu. L'élevage en plein air de volailles est interdit sur tout le territoire et les points de vente de ce bétail sont fermés à Cheonan et dans ses environs.A l'approche du retour des oiseaux migrateurs, les autorités sanitaires du pays sont en état d’alerte suite à la survenue de nombreux cas d'épizootie à l'étranger.