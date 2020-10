COVID-19 : contrôle renforcé pour les installations de convalescence et Halloween

Photo : YONHAP News

Le bilan du nouveau coronavirus rebondit à nouveau. En 24h, la Corée du Sud a enregistré 119 nouveaux cas de COVID-19 : 94 infections locales et 25 importées.La Maison de Raphaël, un établissement d'hébergement pour les personnes handicapées, constitue un nouveau foyer de contamination avec 25 cas confirmés. A propos de la famille résidant dans l’arrondissement de Guro, à Séoul, dont tous les membres ont été testés positifs, on recense un total de 27 contaminés, dont 11 nouveaux cas liés à un institut privé de danse où travaille un des membres.Les autorités sanitaires mènent des tests préalables auprès de tous les personnels des hôpitaux de convalescence et vérifient l’état de prévention afin d’entraver une éventuelle propagation massive.En parallèle, à l’approche de la fête d’Halloween, ce samedi, les contrôles dans les bars et les clubs d’Itaewon et de Hongdae, dans la capitale, seront musclés. En cas d’infraction des règles, les commerces concernés devront suivre l’ordre d’interdiction de rassemblement ou seront dénoncés à la Police.En ce qui concerne les soupçons autour de la sécurité du vaccin antigrippal, la campagne de vaccination gratuite se déroulera comme prévu selon le gouvernement, d’autant que la causalité entre la mort et le fait de se faire vacciner est très faible. A partir d’aujourd’hui, les citoyens âgés entre 62 et 69 ans peuvent en bénéficier gratuitement au niveau national.