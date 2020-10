Déclaration de la fin de la guerre de Corée : mobilisation de députés américains

Photo : Getty Images Bank

Al Green, député démocrate de la Chambre des représentants aux Etats-Unis, a signé la résolution sur la déclaration de la fin de la guerre de Corée. Il s'agit du 51e élu américain à adhérer à cette cause. C'est ce qu'a fait savoir, hier, le Forum sud-coréano-américain pour la démocratie (Kapac).D'après le Kapac, le député du Texas a pris cette décision après avoir échangé avec des électeurs sud-coréens résidant dans sa circonscription électorale de Houston, où il a entamé un huitième mandat consécutif.La résolution a été déposée en février 2019 par, entre autres, Ro Khana et Andy Kim, représentants démocrates, dans le but d'appeler à la signature de la déclaration de la fin du conflit fratricide et d'un traité de paix sur la péninsule coréenne.