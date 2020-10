Le volume des échanges commerciaux de la Corée du Sud dégringole de 18,3 %

Photo : Getty Images Bank

Au deuxième trimestre 2020, le montant du commerce extérieur sud-coréen a chuté de 18,3 % en glissement annuel, pour atteindre 109 milliards de dollars, sur fond de pandémie du COVID-19. C’est ce que nous apprennent les données d'une députée du Minjoo, le parti présidentiel, en se référant aux statistiques de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).Ce niveau de baisse est similaire à celui de 2009, lorsque le pays du Matin clair était frappé par la crise financière mondiale.Séoul a connu un recul bien plus important que celui du premier trimestre, lorsque le chiffre a reculé de 1,8 % à 126 milliards de dollars.Le même constat est observé à l’échelle mondiale. Le montant des échanges commerciaux autour de la planète, entre avril et juin derniers, s’est élevé à 3 762 milliards de dollars, soit une régression de 21,1 % sur un an. Le déclin de la Corée du Sud est donc plutôt modéré, ce grâce à la hausse des exportations des semi-conducteurs.