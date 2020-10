COVID-19 : réouverture progressive des voies aériennes en Asie

Photo : YONHAP News

Les compagnies aériennes sud-coréennes ont récemment relancé quelques-uns de leurs vols vers les pays asiatiques. Elles souhaitent sur les prochains mois effacer, au moins en partie, la pire récession qu’elles n’aient jamais connue.Korean Air a redémarré en octobre ses lignes vers Moscou en Russie, Zhengzhou en Chine et Osaka au Japon. Le nombre de vols entre Incheon et Ho Chi Minh-Ville est passé de six à sept fois par semaine. La première compagnie d'aviation opère ainsi 124 vols vers 33 villes, soit 30 % du nombre des destinations d’il y a un an (110). Elle dessert pour l'instant quatre villes chinoises, dont Zhengzhou et Shenyang, mais les vols à destination de l'empire du Milieu devraient augmenter, au regard du nombre de passagers qui se sont envolés ces derniers jours.Asiana Airlines, de son côté, relie quatre villes chinoises, comme Harbin dont la ligne a été rouverte le 1er octobre. Le 2e transporteur aérien assure des liaisons vers 26 destinations via 78 vols.Les compagnies à bas coût ont eux aussi repris les vols vers la Chine et le Japon. Jeju Air a commencé, le 21 octobre, à desservir Harbin, une destination fermée depuis huit mois. Air Seoul s'est de nouveau lancée dans les lignes desservant les villes chinoises, dont Qingdao, alors que T'way Air se concentre sur les destinations japonaises, telles que Osaka et Tokyo.Le secteur du transport aérien espère que l'accord « Travel Bubble », grâce auquel les voyageurs des pays signataires se verront exempter d’un confinement à l’arrivée, sera conclu par de nombreuses nations du monde comme Hong Kong et Sinagpour.